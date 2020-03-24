Стало известно, сколько украинцев должны находиться на полной самоизоляции

После объявления карантина в Украину из-за границы вернулось около 72 тысяч человек

По данным Министерства иностранных дел, после объявления общенационального карантина из-за границы вернулись 72 тысячи украинцев. Все они подписали соглашение о добровольной самоизоляции в две недели. Карантин в Украине объявлен 12 марта. Следовательно, все подписавшие обязательство должны до сих пор находиться на самоизоляции.

Ранее "Сегодня" сообщали, что полиция будет проверять, как граждане соблюдают правила самоизоляции. По словам главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, людей будут проверять выборочно. Правоохранители будут интересоваться – насколько ответственно они относятся к требованиям.

Главный санитарный врач Украины призвал всех этих людей ответственно подойти к данным обещаниям.

"Не нужно надеяться, что милиция палками будет разгонять нас по комнатам, по домам. Этого не должно быть, мы должны сами сознательно относиться к этому вопросу. Легкомысленно относиться не нужно, весь мир сегодня в критическом состоянии, Украина не является исключением. Украина действует на шаг вперед и, возможно, эти меры позволят нам более спокойно и уравновешенно пройти вспышку опасной инфекции", – заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 24 марта

Кроме того, на самоизоляции должны находиться те люди, у которых выявили коронавирус, но которые при этом не помещены в больницы.

Всего же в Украине, по состоянию на 10:00 24 марта, зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Кроме того, мы писали о том, что полиция обнародовала статистику, как украинцы нарушают правила карантина и каким образом правоохранители собираются реагировать на эти нарушения.

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