Стало известно, сколько украинцев подтверждает через смартфон самоизоляцию

Приложение "Дій вдома" было создано для мониторинга режима обязательной самоизоляции

В то время как в Европе создают информационный сайт для туристов, государственное приложение "Дій вдома" по состоянию на 17:20 15 июня контролирует соблюдение самоизоляции более 40,3 тысячи человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Приложение "Дій вдома" было создано для мониторинга режима обязательной самоизоляции, которую должны соблюдать граждане, прибывшие из-за рубежа, с подтверждением или подозрением на заражение COVID-19.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что все прибывающие в Украину граждане обязаны пройти период самоизоляции. По прилете (или приезде) следует установить и настроить приложение "Дій вдома" – оно необходимо для прохождения самоизоляции на территории страны.

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Напомним, Украина постепенно смягчает карантинный режим. Так, с 1 июня пущены поезда, 5 июня возобновили внутреннее авиасообщение, а 15 июня заработали все пропускные пункты в международных аэропортах.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, как выходят из карантина города Украины.

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