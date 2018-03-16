Стало известно, сколько украинцев считают себя здоровыми
Плохим свое здоровье назвал только каждый десятый из опрошенных
Хорошим состоянием своего здоровья похвастались 49,4% украинцев, а вот плохое самочувствие признал только каждый десятый.
Такие данные приводит Государственная служба статистики по результатам опроса, проведенного в октябре 2017 года.
Так, состояние здоровья как "хорошее" оценил почти каждый второй человек. При этом самая высокая доля таких людей (81-78%) – среди подростков и молодежи в возрасте 18-29 лет и детей до 14 лет (по оценке родителей).
Среди украинцев, которые находятся в трудоспособном возрасте, хорошее состояние здоровья отметили 61% мужчин и 53% женщин.
Среди пожилых людей хорошо себя чувствовали 11% мужчин и 6% женщин.
"Удовлетворительным" считали свое состояние здоровья 41% опрошенных: среди взрослых – 45%, среди детей в возрасте до 14 лет – 21%, а среди подростков в возрасте до 18 лет – 17%.
"Плохое" состояние здоровья указал каждый десятый, и наибольшая доля населения, которое плохо себя чувствовало, наблюдалась среди лиц нетрудоспособного возраста – так оценили состояние своего здоровья каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы все чаще сталкиваются с ненастоящими медикаментами и журналисты "Сегодня" выясняли, как избежать фальшивки.
Также сообщалось о повышенной заболеваемости украинцев вирусными болезнями: как не заразиться и что делать, если уже заболели.
Кроме этого, мы писали, как предотвратить корь у детей: рекомендации Минздрава.
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