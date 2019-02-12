Стало известно, заразили ли 19-летнего пленного моряка гепатитом в России
Адвокат Андрея Эйдера сообщила о результатах повторных анализов ее подзащитного
Адвокат 19-летнего захваченного Россией украинского моряка Андрея Эйдера посетила его в московском СИЗО "Лефортово" и сообщила о результатах анализа на гепатит, которые повторно сдал ее подзащитный.
"Естественно, всех волновал вопрос о повторных анализах Андрея. К счастью, со слов врача гепатит не подтвердился. И это, действительно, прекрасная новость", – написала у себя в Facebook Александра Маркова.
Юрист раскритиковала администрацию СИЗО "Матросская тишина", в медчасти которой Андрей находился после ранения при захвате кораблей ВМС Украины около Керченского пролива.
"Конечно, не приходится говорить о качестве предоставленного ранее эпикриза из Матросской тишины, да и в целом об информированности раненных военнопленных со стороны ФСИНа о состоянии их здоровья, но, тем не менее, Андрей здоров и это главное!" – резюмировала она.
Напомним, в начале месяца Эйдера показал Марковой результат анализов при его переводе из "Матросской тишины", согласно которому у него в крови были обнаружены антитела вируса гепатита С, что свидетельствовало о его инфицировании.
Кроме того, ранее адвокат другого военнопленного моряка, Василия Сороки, показал фото его руки, которая была травмирована при штурме.
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