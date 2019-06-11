Стань водителем собственного автомобиля уже в 2019 году!

Этим летом у каждого украинца есть шанс стать владельцем нового Citroen С3

C 1.06.2019 по 31.08.2019 сервис онлайн-кредитования MyCredit запускает масштабную акцию к 3-летию компании "Рулим в лето с MyCredit". В рамках акции будет разыграно 12 смартфонов, 3 телевизора и главный приз – Citroen С3! Розыгрыш автомобиля состоится 5.09.2019.

Стать участником акции просто, необходимо лишь оформить займ в сервисе MyCredit в период акции и накопить нужное количество баллов. Больше баллов – больше шансов выиграть ценные призы и главный приз – автомобиль.

"Рулим в лето с MyCredit" – первая крупная акция с открытым рейтингом участников. Клиенты смогут увидеть накопленные баллы в личном кабинете и отслеживать свою позицию в рейтинге на сайте MyCredit. Рейтинг будет обновляться каждые 24 часа и участники всегда будут знать, сколько нужно набрать баллов для попадания в ТОП.

Директор компании MyCredit Дмитрий Стензя прокомментировал запуск акции так: "Честность и открытость – главная ценность команды MyCredit. Каждый день с момента запуска компании мы следуем этому пути. Когда нашим клиентам необходимо решить финансовый вопрос – мы всегда рядом и предлагаем простое понятное решение. Ко дню рождения компании хочу сказать спасибо всем, кто воспользовался нашим сервисом за то, что уже 3 года они выбирают именно нас, и в знак благодарности объявить о новой прекрасной возможности для всех уже существующих и новых клиентов стать обладателем классного автомобиля Citroen С3 и множества других ценных подарков".

MyCredit – сервис онлайн-кредитования, работающий на рынке Украины с 2017 года. За три года работы компания дважды получила награду "Лучший сервис онлайн-кредитования" в рейтинге PaySpace Magazine, звание "Лучшее предприятие страны" в рейтинге "Звезда качества", прошла второй уровень международной сертификации PCI DSS, которая является мировым гарантом безопасности данных держателей платежных карт. Клиентами сервиса онлайн-кредитования на сегодняшний день являются более 170 тысяч украинцев.

Принять участие и узнать детали акции можно на сайте MyCredit, сообщает ГолосUA.

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