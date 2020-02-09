Стандарты НАТО в армии: Загороднюк назвал важное условие для офицеров

/ Фото: Минобороны Украины

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Украинская армия продолжает переходить на стандарты НАТО, и одним из важных шагов стало обучение командирского состава английскому языку, что необходимо для выполнения боевых задач с войсками Альянса. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина24" министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, на сегодняшний день сотни военных проходят курсы английского языка за счет Минобороны.

"Каждый офицер должен знать английский язык, сержанты тоже. При этом это не для того, чтобы только для стандартов НАТО. Вообще, нам нужно быть привлекательной армией для военнослужащих. Они должны понимать, что если они приходят сюда, они проходят определенный период обучения, они становятся классным специалистом мирового уровня. Они должны получить образование, техническую подготовку, если они знают английский язык… Нам нужно не просто какие-нибудь солдаты или офицеры, нам нужны лучшие люди страны", – сказал Загороднюк.

Министр отметил, что переход на стандарты НАТО – это совместимость с иностранными войсками. Если, например, украинские военные будут выполнять задачи вместе с польскими, британскими, еще какими-нибудь войсками, то, как минимум, командиры должны говорить на одном языке и понимать друг друга.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что с 2020 года стандарты НАТО должны внедряться в ВСУ. Глава государства настаивает, чтобы реформы армии были не имитацией, а реальными.

А тем временем Загороднюк также рассказал об особенностях призыва в армию в 2020 году. По его словам, в этом году с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным, а вот для 18 и 19-летних – по желанию.

Видео : Украина 24

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