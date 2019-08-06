Непогода покидает Украину и мокро сегодня будет лишь в нескольких областях

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Становится теплее и меньше дождей: синоптики порадовали прогнозом погоды https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-06T10:16:16+03:00 Украина Непогода покидает Украину и мокро сегодня будет лишь в нескольких областях

В Украине снова начала меняться погода – температура воздуха повышается, а дождей становится все меньше. Сегодня будет мокро только в западных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе сегодня без осадков только в Ровенской области, а в остальных областях региона везде дожди. При этом будет довольно высокая температура воздуха – 24-27 градусов.

В центральных, северных и восточных областях дождя не прогнозируют, а температура воздуха будет комфортной – а 22-26 тепла. В Киеве тоже сухо и до +26.

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На юге жары сегодня синоптики не обещают, а лишь умеренные 23-26 градусов и сухую погоду.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

Кроме того, по Одесской области пронеслись смерчи. Сама Одесса прилично пострадала от непогоды и превратилась в Венецию, а в области наблюдали другие страшные явления.

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