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Старт нового сезона уникального проекта "Реабилитация раненых детей" Фонда Рината Ахметова

1 июля, 13:21

2 июля 2019 года в пресс-центре "Сегодня" состоится пресс-конференция Фонда Рината Ахметова, посвященная старту нового сезона уникального проекта "Реабилитация раненых детей". На сегодняшний день Фонд Рината Ахметова – единственная организация, которая системно и масштабно помогает детям, получившим тяжелые ранения на Донбассе. Понимая, что эта проблема требует системного и масштабного подхода, Фонд в марте 2016 года запустил проект "Реабилитация раненых детей". Благодаря ему тяжелораненые дети могут бесплатно отдохнуть, восстановиться физически и психологически. У некоторых детей этот процесс занимает несколько лет, для многих из них восстановление после травм – это история на всю жизнь.

На пресс-конференции будут озвучены основные результаты работы проекта и истории отдельных его участников. Также представители СМИ узнают о той ситуации, в которой сегодня оказались сотни тысяч детей Донбасса.

Участники:

· Татьяна Кухоцкая – директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

· Сергей Мельник – директор санатория "Жовтень" (Киевская область)

Начало пресс-конференции: 11.00

Аккредитация по телефону: +38 044 502 52 12 или по электронной почте press@fdu.org.ua

Место проведения: пресс-центр "Сегодня", Киев, ул. Борщаговская, 152 б.

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Тег фонд Рината Ахметова, Гуманитарный штаб, Реабилитация раненых детей

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