Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e0c/3bd/5cae0c3bd87b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e0c/3bd/5cae0c3bd87b6.jpg 2019-04-11T07:19:00+03:00 Украина Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

В стране стартовал набор первоклашек — уже второй раз зачисление пройдет по правилам, утвержденным Минобразования в прошлом году. Как и в 2018-м, малышей не будут заставлять проходить проверки знаний. В первую очередь примут тех детей, которые живут рядом, а также братьев/сестер учеников школы, детей сотрудников, а еще выпускников детсадов, прикрепленных к школе. Но при наличии свободных мест после поступления перечисленных детей в школу могут взять и любого другого ребенка. Если же таких желающих будет много — среди них проведут жеребьевку.

В этом году прием документов продлится до 31 мая, а вот дату начала каждая школа определяет самостоятельно — например, в столице набор открыт с апреля. Если в конце весны количество поданных заявок не превысит число мест, уже 1 июня в школе издадут приказ о зачислении всех детей. При этом там обязаны сообщить об оставшихся свободных местах на стенде или сайте школы. Если на 31 мая желающих поступить окажется слишком много, то 1 июня зачислят детей-первоочередников, а для остальных с 5 по 10 июня устроят жеребьевку. Победивших в ней зачислят до 15 июня.

В то же время родители уже начали сталкиваться с трудностями при подаче документов. Многие школы принимают в качестве доказательства проживания по соседству со школой рядом лишь прописку.

"Нам уже отказали в приеме, сказали, что акт про фактическое проживание лица не подходит", — жалуется киевлянка Дарья Немченко.

На проблему тут же отреагировали в Минобразования, разослав школам напоминания, что те должны учитывать и другие документы.

"К нам обращаются родители, у которых для подтверждения места жительства школы требуют исключительно соответствующую регистрацию. Подчеркиваю, это недопустимое ущемление прав ребенка на первоочередное зачисление", — заявил первый замминистра образования Павел Хобзей.

По его словам, подтвердить место жительство ребенка можно договором об аренде и даже справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Читайте также В киевские школы начали набирать первоклашек: правила приема и первые жалобы

Что показать кроме прописки

Как гласит приказ МОН, опубликованный 9 апреля и разосланный всем руководителям учебных заведений, для первоочередного зачисления прилагаемый к заявлению документ может быть каким угодно, лишь бы содержал информацию, подтверждающую место проживания ребенка или его родителей и был выдан лицом, уполномоченным законом. Например:

паспорт, вид на жительство, справка беженца, личности, нуждающейся в дополнительной защите;

справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей;

справка переселенца;

документ о праве собственности на жилье;

договор об официальной аренде;

справка о прохождении службы в воинской части;

акт обследования условий проживания и др.

Полный список подходящих документов можно найти на mon.gov.ua.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, что поменяется в украинских школах в ближайшее время. Украинских школьников ждут индивидуальное обучение, предметы на выбор, три варианта обучения для нацменьшинств.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.