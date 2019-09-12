Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,97
27,47

Стартовала 16-я встреча Ялтинской Европейской Стратегии

12 сентября, 22:41

В «Мыстецком Арсенале» начался вечерний прием, на котором выступают известные зарубежные политики

/ Фото: Сегодня

Сегодня стартовала 16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

В "Мыстецком Арсенале" начался вечерний прием. Приветственное слово предоставили бывшему президенту Польши Александру Квасьневскому.

Реклама

А уже завтра будет выступать украинский президент Владимир Зеленский.

Всего на форум YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

В тренде
Освобожденный командир украинского корабля рассказал, как экипаж вел себя во время похода
Военнопленный украинский моряк Олег Мельничук. Фото: Эдем Семедляев

Речь пойдет и об украинской энергетике. Иностранные спикеры, в частности, оценят ее реформирование. Расскажут, в частности, почему рыночная экономика-это не просто необходимость, но и ключ к счастью людей. И почему путь к преодолению коррупции лежит только через прозрачный рынок энергии.

Во встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран мира.

О том, какими были итоги среды, 11 сентября, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

политика встреча Зеленский стратегия yes Квасневский Ялтинская европейская стратегия

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробности
Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробностиПолитика
11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день
11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот деньLifestyle
В Украине будет жара до +30: синоптик уточнила прогноз погоды
В Украине будет жара до +30: синоптик уточнила прогноз погодыУкраина
Шесть украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире: стали известны подробности
Шесть украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире: стали известны подробностиУкраина
В главном офисе ПриватБанка прошли обыски: стали известны подробности (дополнено)
В главном офисе ПриватБанка прошли обыски: стали известны подробности (дополнено)Украина
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммы
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммыЭкономика

Новости партнеров

Loading...