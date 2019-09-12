Стартовала 16-я встреча Ялтинской Европейской Стратегии

В «Мыстецком Арсенале» начался вечерний прием, на котором выступают известные зарубежные политики

/ Фото: Сегодня

Сегодня стартовала 16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

В "Мыстецком Арсенале" начался вечерний прием. Приветственное слово предоставили бывшему президенту Польши Александру Квасьневскому.

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А уже завтра будет выступать украинский президент Владимир Зеленский.

Всего на форум YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

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Речь пойдет и об украинской энергетике. Иностранные спикеры, в частности, оценят ее реформирование. Расскажут, в частности, почему рыночная экономика-это не просто необходимость, но и ключ к счастью людей. И почему путь к преодолению коррупции лежит только через прозрачный рынок энергии.

Во встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран мира.

О том, какими были итоги среды, 11 сентября, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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