Старые знания по-новому: что такое система образования STEM и чем она полезна современным школьникам

Каждому родителю хочется дать своему ребенку максимум, помимо школьного образования. Поэтому дети часто посещают языковые, спортивные и другие секции и курсы, тем более что возможностей дополнительного образования множество. Но, как и во всех областях, во внешкольном обучении существует своя мода на то или иное знание. Например, еще лет 10 назад самыми популярными были языковые программы, сегодня же, со стремительным развитием техники, на первое место выходят курсы, школы и классы по точным наукам, компьютерной грамоте и робототехнике. Поскольку одной из самых высокооплачиваемых специальностей в мире остается программирование, многие родители пытаются с детства развить в ребенке технические навыки. А спрос рождает предложение, поэтому на выбор имеется множество внешкольных курсов и школ.

"Сегодня" разобралась, в чем их специфика и кому стоит посещать такие курсы, с помощью экспертов: директора STEM-школы INVENTOR Оксаны Стоецкой, бренд-менеджера этой школы Виктории Яскевич и доктора физико-математических наук Светланы Власкиной.

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Допзанятия: от физики до архитектуры

Поскольку это не альтернатива школьному образованию, а дополнительные знания, то большой загруженности у детей нет. Родители могут выбрать один курс либо несколько, при этом в неделю проходит по одному занятию каждого курса, а на его окончание дается год. Например, если ребенку интересна только робототехника, он будет посещать только одно занятие в неделю, т. е. 4 занятия в месяц.

Занятие длится один час и обходится в среднем от 200 грн. При этом все необходимые пособия (конструкторы, планшеты) выдаются в школе, докупать нужно рабочие тетради (от 120 грн), если будет необходимость и желание. К каждому конструктору прилагается инструкция, которая при работе и учебе поможет справиться с задачей. В группе — 8—12 человек, которых учат профессиональные педагоги, прошедшие обучение методике преподавания.

"Мы стараемся набирать молодых учителей, часто это выпускники технических вузов, — говорит Оксана. — Часто берем ребят, которые в свое время у нас учились. В начале лета — обязательное повышение квалификации для всех преподавателей".

Обучают детей робототехнике и физике. Но можно выбрать курс Мineсraft, в котором дети изучают законы геометрии и архитектуры, играя в компьютерную игру.

Кроме самого обучения, у учеников есть возможность участвовать во всемирной олимпиаде по робототехнике за рубежом. Так, STEM-школа INVENTOR готовит команды для участия, а также проводит и всеукраинский STEM-фестиваль ROBOTICA в Киеве, который посещают ежегодно до 10 тыс. человек. Само же образование на подобных занятиях не ограничивается только умением собирать роботов: у учеников развивают такие способности, как креативность, научно-техническая грамотность, критическое мышление, коммуникабельность и умение работать в команде на общий результат.

STEM: наука и техника

Новая, но уже популярная образовательная программа, которая базируется на изучении науки, технологий, инженерии и математики, пришла к нам из Америки: S (since — наука), T (technology — технологии), E (engineering — инженерия) и M (mathematics — математика). Именно на эти знания делается упор в школах с таким направлением.

"Ученики на курсах изучают физику, математику и другие точные науки не теоретически, а практически, — поясняет Оксана. — Они узнают о физических явлениях из опытов, понимают, как работают роботы, самостоятельно их собирают, участвуют в олимпиадах. Начиная с самых простых задач и самых элементарных роботов, после нескольких лет обучения они могут собрать достаточно технически сложные проекты".

Уроки робототехники сейчас можно найти как на курсах, так и во многих общеобразовательных школах. Но если решите, что ребенку мало 4 занятия в месяц, то в больших городах можно найти учебные заведения, полностью специализирующиеся на точных науках (детские инженерные академии, лицеи и т. д.). В учебных программах школ используются специальные наборы конструкторов, которые адаптируются под возраст и задачи курса. Из таких наборов можно собрать и запрограммировать робота, построить лифт или мельницу и разобраться, как это все работает.

"В начале дети собирают определенных роботов по инструкциям, а после нескольких лет обучения могут сконструировать или собрать робота самостоятельно", — рассказывает Виктория.

Робототехника — один из 25 курсов, где имеют возможность обучаться дети. Основы механики, инженерии, географии, программирование — можно выбрать как один курс, так и несколько. Главная же задача подобных школ — научить ребенка анализировать, критически и креативно мыслить и искать разнообразные пути решения тех или иных практических задач.

"Например, одна из задач — как провести в оранжерею полив, — рассказывает Виктория. — Тут они изучают не только законы физики (как сконструировать водопровод), но и ботанику — каким растениям какой полив нужен, и географию — какое где растет и т. д."

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Просчитать риски

Ребята, которые дополнительно обучаются в STEM-школах, делают успехи и в школьной программе, особенно в точных науках.

"Физику важно не только выучить, но и понять, особенно на практических занятиях, — говорит ученый. — Иногда детям сложно даются именно точные науки, потому что там важно правильно понимать процессы, видеть на примерах, как работают формулы. Естественные науки не терпят вольностей и допущений. Есть базовые законы, которые достаточно один раз увидеть на практике, чтобы пробудить интерес к этой науке в дальнейшем".

И все же надо правильно оценивать обучение в таких школах. Серьезно думая о будущем ребенка, нужно дополнительно брать уроки иностранных языков либо посещать курсы: гуманитарные предметы, которые сегодня необходимы, в них не предусмотрены. Также родителям важно помнить, что точные науки — это не только практика.

"Физику, математику, химию нужно не только изучать прикладным способом, но и обучать ребенка мыслить абстрактно: решать уравнения, пользуясь формулами и теоремами, а не только собирая конструктор вручную", — считает доктор физ.-мат. наук.

Несмотря на то что ребята получают дипломы о прохождении курса, никаких преференций при поступлении в украинские технические вузы это не дает. И помните: техники, которой обеспечивают на курсах, мало. Вопрос, с которым могут столкнуться родители, — высокие требования к технологиям. Сегодня в Украине далеко не все могут обеспечить ребенка современными планшетами, смартфонами и дополнительными инструментами, а увлеченный ребенок, у семьи которого нет финансовой возможности развивать его способности, может приобрести психологические проблемы.