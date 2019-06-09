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Старый КЗоТ расползается по швам: эксперт рассказала, зачем нужен новый трудовой кодекс

9 июня, 09:12

В Украине давно пора было принять новый трудовой кодекс, поскольку старый устарел не просто идеологически, но и технически

Украинцам необходим новый трудовой кодекс, который бы соответствовал реалиям сегодняшней жизни. Те нормы, которые прописаны в "Кодексе законов о труде" (КЗоТ), используемые сегодня в Украине, давно надо было изменить. Ведь сегодня перед работодателями и работниками стоят иные задачи, отличные от задач "строителей коммунизма". По мнению экспертов, КЗоТ себя изжил.

"Прошлый кодекс мы принимали в начале 70-х и ему уже стол лет в обед. Принимался он в другом государстве, под другую реализацию, под другие скиллы (от от английского skill – умения, навыки – Ред.). И его адекватность, и актуальность оценивается тем количеством заплаток, которые были для него применены в последние 3-5 лет. Их счет уже на десятки, потому что он не соответствует нынешним реалиям и расползается по швам. Этот кодекс надо было менять еще раньше, чтобы закрепить на законодательном уровне то, что уже давно пытаются выполнять работодатели", – отметила в комментарии "Сегодня" эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

В Украине принятие обновленного Трудового кодекса маячит на горизонте еще с 2015 года.

И Верховная Рада Украины планировала рассмотреть и утвердить новую редакцию Трудового кодекса уже до июля 2017 года.


Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения".

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Тег Рада, отпуск, увольнения, эксперт, кодекс, трудовой кодекс, работодатели, нормы, кзот

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Сегодня

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