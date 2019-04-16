Стать супергероем может каждый: Фонд Рината Ахметова продолжает проект "Твоя суперсила!"

15 апреля стартовал новый сезон проекта

Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова продолжает проект "Твоя суперсила!". Это серия мотивационных встреч известных и успешных людей с воспитанниками интернатов. Впервые подобные встречи прошли в декабре 2018 года. 15 апреля стартовал новый сезон.

Цель проекта – помочь детям из интернатных учреждений, растущим без родительской опеки или с особыми потребностями, раскрыть в себе таланты, которые позволят им быть успешными и счастливыми. Это важно, ведь социальная адаптация воспитанников интернатов и их подготовка к взрослой жизни – большая проблема. По статистике Министерства социальной политики, 80% усыновленных в Украине детей – это малыши до 6 лет. У подростков крайне мало шансов на усыновление.

"Некоторые из них так и не дождутся тех, кого смогут назвать мамой и папой, и для них это огромный стресс. Эти дети рискуют покинуть стены интернатов с осознанием того, что надежд не осталось. И это будет мешать им жить дальше. Таким детям важно понимать: они могут менять свою жизнь, важно только поверить в свои силы", – считает Надежда Кондратюк, эксперт Фонда Рината Ахметова.











Проект "Твоя суперсила!" сформировался на базе мотивационных встреч в декабре 2018 года, когда с детьми из интернатов общались известные телеведущие канала "Украина" – Алексей Суханов, Олег Панюта, Игорь Пупков, Марина Кухар, Андрей Дебрин.

"Услышать слова "Ты супергерой, ты все можешь" от человека с телеэкрана стало для наших детей огромным событием, оно будет играть большую роль в их дальнейшей судьбе", – отметила Нана Ушкалова, и.о. директора школы-интерната № 23. Возглавляемое ею учреждение вошло в число девяти интернатов, где были проведены 14 мотивационных встреч.

Амбассадоры Фонда Рината Ахметова рассказали более чем 500 ребятам, как важно поверить в себя, найти в себе суперсилу, талант, которые помогут им реализовать свои мечты.

"Главный вызов в жизни – вызов себе самому. Побеждать свой страх, сомнения, лень, желание пожалеть себя, дать поблажку. За свою мечту, за свое будущее нужно начинать бороться уже сейчас. Нужно постоянно брать себя на слабо. Добиваться большой цели маленькими ежедневными победами. Это я и старался донести детям", – отметил телеведущий Олег Панюта.

Теперь мотивационные встречи амбассадоров Фонда с детьми станут регулярными. Первые лекции в рамках проекта "Твоя суперсила!" проходят в эти дни. Их тема звучит так: "Кто Я? Мои ценности".

По итогам анкетирования в декабре 2018 года Фонд отобрал детей, определивших, кем они хотят стать в будущем. Эти ребята получат мотивирующие подарки, которые помогут развивать способности в выбранном ими направлении.

"Для Рината Ахметова личное участие в судьбе каждого ребенка очень значимо. Когда-то, 18 лет назад, он впервые посетил один из детских домов и с тех пор помогает многим интернатным учреждениям, поддерживает и радует ребят, дарит веру в чудо и собственные силы. Мотивационные встречи – продолжение традиций добра и личного участия в жизни детей. Проект "Твоя суперсила" – часть программы "Ринат Ахметов – детям!", которая дает ребятам из интернатных учреждений возможность найти свое призвание", – рассказала Ирина Блажан, директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова.

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