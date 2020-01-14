Статистика ДТП в Украине: более 160 тысяч аварий, почти 3500 погибших

/ Фото: Нацполиция

На протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3454 человека. Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Копы подчеркнули, что по сравнению с 2018 годом все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

В частности, общее количество ДТП выросло на 7% (за 2018 год было зафиксировано 150120 аварий).

В дорожных происшествиях пострадали 32 736 человек (в 2018 году – 30 884), что на 6% больше, чем в прошлом году. Также увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м на дорогах погибли 3350 человек, то в 2019-м – 3454, что на 3,1% больше.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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