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Статистика ДТП в Украине: почти 130 тысяч аварий, более 2700 погибших

12 ноября, 17:21

В полиции озвучили статистику аварийности на украинских дорогах

В Киеве произошло серьезное ДТП

В Киеве произошло серьезное ДТП / Фото: Информатор

За десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Копы подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

В частности, общее количество ДТП выросло на 6,1% (за десять месяцев 2018 года было зафиксировано 122 354 аварий).

В дорожных происшествиях пострадали 21 033 человека (в 2018 году за тот же период – 19 915), что на 5,6% больше, чем в прошлом году. Также увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за десять месяцев на дорогах погибли 2651 человек, то в нынешнем – 2716, что на 2,5% больше.

Отметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Источник: Сегодня

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