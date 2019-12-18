Статистика ДТП в Украине: почти 145 тысяч аварий, более трех тысяч погибших

За 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3080 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Копы подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

В частности, общее количество ДТП выросло на 6,7% (за 11 месяцев 2018 года было зафиксировано 135 695 аварий).

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В дорожных происшествиях пострадали 29 616 человек (в 2018 году за тот же период – 28 305), что на 4,6% больше, чем в прошлом году. Также увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за 11 месяцев на дорогах погибли 3024 человека, то в нынешнем – 3080, что на 1,9% больше.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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