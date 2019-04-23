Статус Групп – спонсор проведения Международного боксерского матча среди юношей

Матчевая встреча по боксу между сборной Украины и Словакии прошла в дружественной атмосфере и состояла из восьми поединков

















В киевской гимназии "Логос" 20 апреля 2019 года, при содействии девелоперской компании Статус Групп, главой наблюдательного совета которой является Андрей Стрихарский, состоялась Международная матчевая встреча по боксу между сборной Украины и Словакии. Соорганизатором мероприятия также был спортивный клуб "Добро".

Поединок прошел в дружественной атмосфере, состоял из 8-ми поединков среди юношей, юниоров и мужчин, которые получили призы, подарки и моральную поддержку. Бой был длиной в 3 раунда по 3 минуты.

Андрей Стрихарский неоднократно предоставлял благотворительную поддержку детям-сиротам, воинам антитеррористической операции, активно принимал участие в проведении всевозможных турниров среди молодежи. Он фокусируется на победе каждого молодого участника. Будучи успешным застройщиком и честно ведя свой бизнес, он вселяет в сердца семей ощущение постоянства и уверенности в будущем. Андрей Стрихарский считает, что поддержка таких проектов, как футбольные, боевые и творческие мероприятия всецело развивают личность, пронося через сердце каждого ребенка здоровый дух соперничества. Девиз компании Статус Групп: "Честная конкуренция в любой сфере смолоду закаляет и дает шанс каждому на места славы".

Главным катализатором в подготовке для ребят были ежедневные кроссы, усердные тренировки с полной самоотдачей и вера в себя. Весовая категория чемпионов Европы и мира в турнире была от 41,5 до 65 кг. Их беспристрастно оценивали судьи национальной и международной категории. Что интересно, командный дух украинского спортсмена беспроигрышно аккумулирует в нем все силы и дает мощный толчок для дальнейших побед!

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