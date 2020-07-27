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Стефанишина рассказала, какие законопроекты ставят под угрозу Ассоциацию и безвиз с ЕС

27 июля, 14:24

Кристина Зеленюк , Сергей Мартынец

Законопроект о "локализации производства", принятый Радой в первом чтении, противоречит Соглашению об ассоциации

Принятый Верховной Радой на внеочередной сессии 21 июля в первом чтении законопроект о "локализации производства" противоречит Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом и обязательствам Украины во Всемирной торговой организации. Поэтому в Кабмине предполагают, что даже в случае вступления в силу этот закон не будет применяться к странам ВТО и ЕС.

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Об этом в интервью сайту "Сегодня" сказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Я бы не переоценивала значение этого законопроекта. Буду очень надеяться, что он не окажет негативного влияния на саммит Украина – ЕС (запланирован на 1 октября. – Авт.), который возглавляется президентом. Мы настолько интенсифицировали диалог с Брюсселем, что мы уже все ожидаем этого саммита, чтобы наконец анонсировать крупные решения: определиться с тем, что такое интеграция во внутренний рынок; договориться о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве; анонсировать результаты наших промышленных и энергетических безвизов. А такие решения (принятие законопроекта о "локализации производства". – Авт.) фактически ставят под угрозу всю работу, которая продолжается в течение года для того, чтобы президент смог зафиксировать свои политические договоренности на уровне саммита", – считает Ольга Стефанишина.

По ее словам, евроинтеграция всегда проигрывает популистским инициативам, а ЕС, НАТО и ВТО – это игра вдолгую.

"Убеждена, что правительственная программа восстановления экономики также направлена ​​на поддержку национального производителя, и есть очень много цивилизованных и правильных методов, как это сделать, в том числе через инвестиции", – добавила вице-премьер.

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Первая часть интервью с Ольгой Стефанишиной на сайте "Сегодня" выйдет 28 июля.

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21 июля на внеочередном заседании народные избранники приняли в первом чтении законопроект № 3739 "О публичных закупках", предусматривающий преференции для отечественного машиностроения при осуществлении госзакупок. Авторы законопроекта отмечают, что он направлен на локализацию производства в Украине. Так, документ содержит требование к минимальной степени локализации на уровне 25-45% с 2021 года и 40-60% с 2024 года.

Напомним, народные депутаты рассказали сайту "Сегодня", где планируют провести свой летний отпуск:

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ВТО Верховная Рада ЕС Соглашение об ассоциации с ЕС безвиз Ольга Стефанишина

Источник: Сегодня

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