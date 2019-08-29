Степанецкая объединенная территориальная община стала лидером Черкасской области по уровню экономического благополучия благодаря предприятиям МХП Косюка

Еще недавно район относился к категории депрессивных и занимал последнее место в областном рейтинге экономического благополучия, отмечают местные СМИ.

"Семнадцать сел Каневского района, которые объединяет Степанецкая ОТГ, продемонстрировали наивысший в Черкасской области уровень доходов на одного жителя. Децентрализация местных финансов, которая позволяет оставлять финансовый ресурс от налогов и сборов предприятий на местах, позволила этой объединенной территориальной общине в восемь раз увеличить общий бюджет – с 9,5 млн грн до 76 млн грн без учета государственных субвенций. Основные бюджетообразующие предприятия на территории Степанецкой ОТГ — две компании агрохолдинга Юрия Косюка МХП — ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ЧАО "НПФ 2Урожай", которые заключили соглашения о партнерстве с местной общиной".

"От птицефабрики поступает около 73% от всего объема собственных поступлений объединенной территориальной общины, а если учесть поступления от "НПФ "Урожай" — вклад МХП в бюджет ОТО более 80%. Средства направляются на развитие инфраструктуры всех без исключения населенных пунктов объединенной общины. Кроме этого, птицефабрика ежегодно выделяет на поддержку коммунальных предприятий общины 850 тыс. грн. Участие и победы в конкурсах грантов от Благотворительного фонда холдинга МХП "Урожай — общине" позволяют реализовать интересные и полезные проекты по развитию общественной инфраструктуры поселков, общий бюджет которых ежегодно достигает 500 тыс. грн", — рассказал председатель Степанецкой ОТГ Александр Яременко

Благодаря децентрализации государственных финансов более половины уплаченных предприятиями МХП налогов, которые по итогам 2018 года превысили 3,1 млрд грн, остались в распоряжении регионов и общин, где присутствуют более 30 предприятий холдинга Юрия Косюка.

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"Когда-то Каневщина была на последнем месте в областном рейтинге: самый низкий доход на душу населения, самые низкие зарплаты, самая высокая безработица — депрессивный район. Пришел МХП, и теперь Канев — второй после Черкасс: достойные зарплаты, низкая безработица, и мы видим здесь перспективы дальнейшего роста, — поделился своими наблюдениями с коллективом МХП Юрий Косюк, основатель и председатель правления холдинга. — Жители в регионах присутствия МХП становятся более состоятельными, получают качественные социальные программы и улучшенную инфраструктуру, это дает импульс развитию местного малого бизнеса, местных предприятий и бизнесменов, которые становятся локальными партнерами МХП, у громад появляются инициативы, которые невозможно было бы реализовать без наших предприятий, без наших налогов, которые остаются на местах".

Александр Яременко рассказал, что предприятия-партнеры "Мироновская птицефабрика" и "НПФ Урожай" группы МХП помогают общинам во всех сферах жизни: текущий ремонт дорог коммунальной собственности, оборудования игровых площадок, создание новых остановок общественного транспорта, уборка и вывоз мусора, ремонт школ и детских шагов, а также развитие инфраструктуры общего пользования — освещение и облагораживание населенных пунктов, водоснабжение. Главное же, по словам председателя Степанецкой ОТО, руководители предприятий МХП не ждут, пока к ним обратится община, а самостоятельно инициируют реализацию проектов в рамках сотрудничества.

В первом полугодии 2019 года агрохолдинг известного украинского бизнесмена Юрия Косюка направил на поддержку и развитие общин в 14 регионах, где расположены более 30 его предприятий, свыше 62 млн грн. В 2018 году суммы инвестиций МХП в развитие общин присутствия предприятий холдинга превысили 200 млн грн.

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"Взаимодействие с МХП происходит постоянно, общение между коллективом школы и руководством предприятий весьма продуктивное — к нашим потребностям прислушиваются, относятся с вниманием и пониманием. Мы построили внутренние туалеты, закупили компьютерную технику, спортивный инвентарь, реализовали ряд проектов", — рассказал о результатах сотрудничества с МХП Станислав Яременко, директор Степанецкого лицея.

Благодаря усилению финансовой базы местного самоуправления Степанецкая ОТГ смогла создать собственное коммунальное предприятие "Благоустройство" для реализации инфраструктурных проектов на территории общины и поддержки инфраструктуры поселков в надлежащем состоянии. Среди основных функций коммунального предприятия — бесплатный для местных жителей вывоз твердых бытовых отходов, ликвидация стихийных свалок, благоустройство населенных пунктов общины, реставрация братских могил, установка детских площадок, обслуживание уличного освещения, зимой — расчистка улиц от снега и тому подобное. Руководитель предприятия Ольга Козак отметила, что неоценимую помощь проектам коммунальщиков предоставляет "Мироновская птицефабрика".

"Последние два года КП "Благоустройство" получает по 400 тыс. грн от птицефабрики на осуществление своей деятельности. Эту помощь мы используем на нужды жителей общин. Внедряем энергосберегающие и экологические проекты: например, заменили в уличных фонарях натриевые лампы на диодные, для сбора мусора в 17 селах, входящих в состав ОТГ, закупили и установили 100 мусорных баков. Бесспорно, сотрудничество с птицефабрикой МХП несет большую пользу общине. Наши села становятся более цивилизованными и комфортными для жизни", — рассказала Ольга Козак о вкладе МХП в развитие общины.

Большое значение проекты корпоративной социальной ответственности холдинга Косюка придают поддержке спорта. В 2018 году МХП направил 650 тыс. грн на развитие местной футбольной команды "Росава". Станислав Яременко, совмещающий директорство в лицее с работой главным тренером, теперь гордится, что благодаря поддержке со стороны холдинга Юрия Косюка, футбольный клуб "Росава" в прошлом году занял пятое место в чемпионате Черкасской области.

"Это очень хороший результат, которого бы мы не смогли достичь без поддержки "Мироновской птицефабрики". В то же время с помощью нашего партнера мы запустили чемпионат объединенной территориальной общины по футболу, в котором сейчас играют 5 команд", — рассказал Яременко.

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