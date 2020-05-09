Степанов анонсировал увольнения за "издевательства" над медиками

Деньги в регионы перечислили вовремя, а там уже начался какой-то квест, отметил министр

Министр здравоохранения Максим Степанов пригрозил увольнениями чиновников, которые не могут обеспечить своевременные выплаты врачам, которым положена была надбавка в 300%. Об этом он сказал на брифинге в Минздраве.

По его словам, все средства на доплаты медикам были вовремя перечислены в регионы, однако там уже начался "какой-то квест" по выплатам врачам.

"Опираясь на свой опыт руководителем области в течение двух лет, я могу вам сказать, что после получения средств на выплату заработной платы, по которой четко установлен государством механизм, – ну это максимум неделя. И у нас уже происходит какой-то квест, когда мы ищем, почему именно не были выплачены средства нашим медицинским работникам", – сказал Степанов.

Министр отметил, что на этой неделе было проведено совещание с руководителями департаментов здравоохранения и заместителями глав областных государственных администраций, которым поставили задачу выплатить деньги людям до 8 мая. Результат удивил главу Минздрава.

"Какую информацию мы получили на вчерашний день. Во-первых, три области вообще не отчитались – это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области. Во-вторых, по тем отчетам, которые мы увидели... я приведу пример. Харьковская область проинформировала о 17 медицинских работниках, которые в марте были заняты лечением четырех больных COVID-19. Общая сумма средств, которые выплачены в качестве доплат с бюджетов всех уровней, – 14 900 грн, или 870 грн каждому, если просто поделить и вывести в среднюю сумму. Какие-то интересные три оклада в Харьковской области", – отметил Степанов.

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В связи с такой ситуацией глава Минздрава выступи с резким заявлением: "Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях вспыхнул скандал с обещанными доплатами врачам. Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус". Максим Степанов заявил, что средства на выплату тройной зарплаты медикам были перечислены в регионы еще в середине апреля, однако местные власти не справились с выплатами.

В свою очередь президент Владимир Зеленский приказал погасить долги перед медиками. Смотрите его видеообращение:

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