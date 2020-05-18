Степанов дал совет нарушителям карантина

В Украине разрешат открыть пляжи, поскольку ученые пришли к выводу, что на море коронавирус будет гибнуть. Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нарушителям карантина следует помнить, что количество зараженных коронавирусом и летальных случаев продолжает расти.

"Людям, которые решили бездумно и беспечно (нарушить карантин), не взирая на рекомендации Министерства здравоохранения, рекомендации специалистов, я рекомендую посмотреть на цифры, особенно в строки с количеством заболевших и количество летальных случаев", – сказал он на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 в стране.

По его словам, коронавирусная болезнь – это не шутки.

"Я очень прошу всех придерживаться того объема карантинных мер, которые предлагает Министерство здравоохранения", – сказал глава Минздрава.

Степанов также добавил, что его ведомство будет подымать вопрос о наказании нарушителей карантина, "чтобы соответствующие органы, которые должны реагировать, чтобы они реагировали".

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Согласно последним данным, в Украине подтверждено 18 616 случаев заражения коронавирусом, умерли 535 человек, выздоровели 5276 человек.

Как ожидается, сегодня Минздрав подпишет приказ о тестировании на антитела к COVID-19.

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