Степанов грозит ужесточить карантин: Киев и 11 областей не соответствуют нормам

Распространение заболеваемости коронавирусом в Киеве и 11 областях Украины не позволяет говорить об ослаблении в них карантина.

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Об этом на традиционном брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на 1 июля одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Так, в Закарпатской области загруженность больниц, предназначенных для пациентов с COVID-19, достигла 70,18%, а в Хмельницкой области отметили высокую недельную динамику заболеваемости – 71,12%.

Стоит напомнить, что готовность регионов к смягчению карантина оценивают по четырем показателям: загруженности больниц, принимающих пациентов с COIVD-19, количеству проводимых в регионе тестов на коронавирус, проценту выявленных случаев заболевания, динамике недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.

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Глава ведомства подчеркнул, что в случае осложнения ситуации в регионах могут вводиться дополнительные ограничения.

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"Значительное осложнение ситуации – это когда медицинская система не в состоянии справиться с большим количеством больных COVID-19, то, что мы наблюдали в том числе в европейских странах. При таком обострении ситуации могут вводиться серьезные дополнительные ограничения, в том числе и жесткий карантин, в котором мы находились практически в полной самоизоляции. Но я надеюсь, что этого не будет, если мы будем придерживаться тех правил, которые мы рекомендуем", - заявил Степанов.

Министр в очередной раз напомнил о необходимости соблюдать физическую дистанцию, носить маски и пользоваться антисептиками.

По его словам, значительный рост количества больных COVID-19 наблюдается и потому, что люди пренебрегают этими простыми правилами.

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Ранее Степанов рассказал, что украинцы и иностранцы, которые прибывают в Украину из стран "красной зоны", могут не проходить 14-дневную самоизоляцию, но для этого необходимо пройти ПЦР-тестирование. В таком случае тест делается за счет того, кто его проходит.

Согласно последним данным, заболели 44 998 человек, выздоровели 19 548 человек, а летальных случаев – 1173.

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