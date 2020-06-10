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Степанов и Ляшко об эпидемии COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг

10 июня, 09:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня Украина переходит на новый этап ослабления карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко дают онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине.

Напомним, на утро 9 июня в Украине было 27 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 410 пациентов выздоровели. Только за понедельник зафиксировано 394 новых случая заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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В то же время Крымская правозащитная группа сообщает, что в оккупированном Крыму количество случаев заражения и смертей от COVID-19 целенаправленно занижаются. Оккупационные власти делают это с целью снятия ограничений при поэтапном выходе из карантина. Всего за время эпидемии там насчитали 614 зараженных и 17 смертей.

А тем временем сегодня Украина переходит к очередному этапу ослабления карантина. Однако в Минздраве заявляли, что не все регионы отвечают необходимым критериям. В черный список входят Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. Именно в этих регионах сохраняется высокая инцидентность заражений, сильно загружены больницы и есть проблемы с ПЦР-тестированием на коронавирус. В Минздраве озвучили причины увеличения случаев коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус Максим Степанов COVID-19 Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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