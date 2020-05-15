Степанов назвал "банальным обманом" тарифы, заложенные в медреформе

Медицина должна быть профинансирована не меньше, чем на уровне 2019 года, считает глава Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов недоволен нынешними тарифами на медицину, которые были заложены в медицинскую реформу, а также тем, что она предполагает закрытие больниц и увольнение медиков. Об этом он сказал на брифинге в Минздраве.

По его словам, аудит медицины в Украине показал катастрофическую картину по целым направлениям.

"Вы видели картину, при которой у нас около 332 медучреждений оказались на грани закрытия в связи с финансированием меньше 50%. Вы видели картину, что возможности увольнения медработников до 50 тысяч. Это недопустимые вещи в результате реформирования. Поэтому мы считаем, что мы не можем экспериментировать над нашей медициной, таких экспериментов не проводила ни одна стран мира", – сказал Степанов.

Министр считает, что сейчас медицина должна быть профинансирована не меньше, чем на уровне 2019 года. В то же время он напомнил, что в этом году увеличен финансовый ресурс на финансирование медицины.

"Мы должны определиться с приоритетами и честно сказать, что именно мы можем в полном объеме покрыть. Потому что, если анализировать тарифы, которые введены, которые на бумаге все покрывают, покрывают предоставление любой высокоспециализированной помощи, то это не так – это обман, банальный обман. Моя цель сделать так, чтоб тариф, который есть, например, на экстренную медпомощь, он должен покрывать полностью – от начал и до конца. Он должен делать качественной экстренную медицинскую помощь, а не делать так, что в результате этих тарифов у нас в некоторых областях планируется сокращение до 30% бригад. Если мы говорим о финансировании инфаркта миокарда или инсульта, то тарифы должны покрывать всю стоимость предоставления этой медпомощи. Это будет честно, в первую очередь перед украинцами", – заявил глава Минздрава.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Степанов говорил, что Минздрав создаст новые тарифы на медуслуги. Он заверил, что сделает все, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков.

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