Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Последние новости Украины

Степанов назвал "банальным обманом" тарифы, заложенные в медреформе

15 мая, 09:49

Сергей Мартынец

Медицина должна быть профинансирована не меньше, чем на уровне 2019 года, считает глава Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов недоволен нынешними тарифами на медицину, которые были заложены в медицинскую реформу, а также тем, что она предполагает закрытие больниц и увольнение медиков. Об этом он сказал на брифинге в Минздраве.

По его словам, аудит медицины в Украине показал катастрофическую картину по целым направлениям.

"Вы видели картину, при которой у нас около 332 медучреждений оказались на грани закрытия в связи с финансированием меньше 50%. Вы видели картину, что возможности увольнения медработников до 50 тысяч. Это недопустимые вещи в результате реформирования. Поэтому мы считаем, что мы не можем экспериментировать над нашей медициной, таких экспериментов не проводила ни одна стран мира", – сказал Степанов.

Министр считает, что сейчас медицина должна быть профинансирована не меньше, чем на уровне 2019 года. В то же время он напомнил, что в этом году увеличен финансовый ресурс на финансирование медицины.

"Мы должны определиться с приоритетами и честно сказать, что именно мы можем в полном объеме покрыть. Потому что, если анализировать тарифы, которые введены, которые на бумаге все покрывают, покрывают предоставление любой высокоспециализированной помощи, то это не так – это обман, банальный обман. Моя цель сделать так, чтоб тариф, который есть, например, на экстренную медпомощь, он должен покрывать полностью – от начал и до конца. Он должен делать качественной экстренную медицинскую помощь, а не делать так, что в результате этих тарифов у нас в некоторых областях планируется сокращение до 30% бригад. Если мы говорим о финансировании инфаркта миокарда или инсульта, то тарифы должны покрывать всю стоимость предоставления этой медпомощи. Это будет честно, в первую очередь перед украинцами", – заявил глава Минздрава.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Степанов говорил, что Минздрав создаст новые тарифы на медуслуги. Он заверил, что сделает все, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

медицина тарифы медреформа Максим Степанов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 15 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 15 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 15 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 15 мая и все подробности из регионовУкраина
"Твоя жизнь у меня в руках": под Харьковом подростки жестоко избили девушку (видео 18+)Харьков
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причина
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причинаПолитика
Нацгвардии не разрешили обыскивать украинцев: Рада отклонила законопроект
Нацгвардии не разрешили обыскивать украинцев: Рада отклонила законопроектПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...