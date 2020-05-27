Степанов назвал дату, когда Украина возобновит международное авиасообщение

Сейчас украинцы могут без проблем выезжать из страны, но только на автомобиле

Украина возобновит международное авиасообщение с 15 июня. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что украинцы на автомобиле могут без проблем выезжать из нашей страны – в этом плане нет никаких ограничений (запрет касается лишь пассажирских перевозок).

"Если мы говорим про авиасообщение, то, согласно тому плану выхода из карантина, который был утвержден правительством, оно возобновляется с 15 июня. Но хочу еще раз напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то, согласно установленным нормам, должен уйти на самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома" и пробыть в самоизоляции в течение 14 дней", – сказал Степанов.

Как известно, в Украине с 23 мая запустили общественный транспорт, с 25-го заработал метрополитен. А уже с 1 июня восстанавливаются железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. Также снова будут разрешены межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

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Что касается международного авиасообщения, то здесь власти Украины отталкиваются от решения других стран возобновить перелеты. Уже стало известно о первых решениях, в большей степени это туристические страны. Так, например, Турция может открыть границы для украинских туристов с 15 июня.

Также стало известно, когда Греция откроет воздушные границы. Министр туризма Греции Харис Теохарис отмечал, что первым откроется аэропорт в Афинах, а немного позже – остальные воздушные гавани и туристы смогут попасть на курорты.

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