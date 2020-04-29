Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг

Украина приблизилась к отметке в 10 тысяч инфицированных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

Кроме того, после министра выступит его заместительница Светлана Шаталова, которая расскажет о финансово-экономической деятельности Минздрава и о медицинских закупках.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 28 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 9410 случаев COVID-19, из которых 239 летальных, 992 пациентам удалось вылечиться. Только за понедельник количество инфицированных выросло на 401 человека. Всего за время эпидемии заболели 639 детей и более 1800 медиков. Лидируют пока по количеству зараженных Киев и Черновицкая область. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Также стало известно, что в селе Казацком Конотопского района, которое стало очагом вспышки COVID-19 в Сумской области, выздоровели все инфицированные.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что в Украине есть люди, у которых коронавирусная болезнь протекает бессимптомно. Но чтобы определить количество таких людей, нужно провести массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты), который сейчас только проходит экспертизу в Украине. Также министр рассказывал, что Украина может избежать пика коронавируса, который ожидается в начале мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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