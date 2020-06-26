Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов озвучит последние данные относительно коронавируса.
Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 25 июня в Украине общее количество зараженных коронавирусом достигло 40 008, летальных случаев – 1067, выздоровели 17 758 человек. Только за среду зафиксировано 994 новых случая и 16 человек умерли. При этом серьезно обострилась ситуация на западе страны – эпидемия COVID-19 набирает обороты во Львовской области.
В Украине продолжают фиксировать суточные антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти уже заговорили о начале новой волны коронавируса. Так, Максим Степанов заявлял, что Минздрав уже работает над развертыванием больниц второй волны.
Президент Владимир Зеленский говорил, что если не остановить рост заболеваемости, то будем иметь пик эпидемии прямо посреди лета – "тогда никто не будет рад ослаблению карантина".
В свою очередь премьер Денис Шмыгаль сделал тревожное заявление: Украина вошла в серьезную волну COVID-19. Говоря о вспышке коронавируса в последние пару недель, он отметил, что при соблюдении карантина роста заболеваемости не было бы.
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