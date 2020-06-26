Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов озвучит последние данные относительно коронавируса.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 25 июня в Украине общее количество зараженных коронавирусом достигло 40 008, летальных случаев – 1067, выздоровели 17 758 человек. Только за среду зафиксировано 994 новых случая и 16 человек умерли. При этом серьезно обострилась ситуация на западе страны – эпидемия COVID-19 набирает обороты во Львовской области.

В Украине продолжают фиксировать суточные антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти уже заговорили о начале новой волны коронавируса. Так, Максим Степанов заявлял, что Минздрав уже работает над развертыванием больниц второй волны.

В тренде Украина бьет антирекорды по коронавирусу: более тысячи заболевших за сутки

Президент Владимир Зеленский говорил, что если не остановить рост заболеваемости, то будем иметь пик эпидемии прямо посреди лета – "тогда никто не будет рад ослаблению карантина".

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В свою очередь премьер Денис Шмыгаль сделал тревожное заявление: Украина вошла в серьезную волну COVID-19. Говоря о вспышке коронавируса в последние пару недель, он отметил, что при соблюдении карантина роста заболеваемости не было бы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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