Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг

В последнее время много зараженных стали выздоравливать

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные.

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Напомним, по состоянию на утро 12 июля в Украине было зафиксировано 678 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 11. За субботу выздоровели 457 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 121. В то же время в Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии.

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Отметим, по состоянию на воскресенье Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области не соответствовали критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей.

Максим Степанов рассказывал, что Украина активно отслеживает все испытания вакцин в мире. Он обратился к своим коллегам из Франции, Италии, Нидерландов и Германии, чтобы в случае изготовления вакцины Украина была поставлена в приоритет на ее получение. Так, по его словам, в Украине тестируют четыре препарата от коронавируса. Все препараты проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии.

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