Степанов о вспышке COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг

Украина приближается к отметке в 40 тысяч зараженных коронавирусом

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг. Глава ведомства Максим Степанов озвучит последние данные по коронавирусу в Украине.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 23 июня в Украине общее количество зараженных коронавирусом достигло 38 074, летальных случаев – 1035, выздоровели 16 956 человека. Только за понедельник зафиксированы 833 новых случаев и 23 человека умерли. При этом серьезно обострилась ситуация на западе страны – Львовская область бьет антирекорды по коронавирусу.

Отметим, что власти начинают говорить о начале второй волны коронавируса в Украине. Если в мае уровень заболеваемости колебался на уровне 300-500 человек в сутки, то теперь эпидемия вышла на уровень 700-800 в сутки, было и более 900. Чиновники сетуют, что украинцы перестали соблюдать карантинные ограничения и это вызвало рост заболеваемости. В связи с этим правительство решило жестко взяться за контроль над соблюдением противоэпидемических правил. В Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина – за неделю хотят провести 10 тысяч проверок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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