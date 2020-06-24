Українська
$ 26,67
29,9
  1. Последние новости Украины

Степанов о вспышке COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг

24 июня, 09:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина приближается к отметке в 40 тысяч зараженных коронавирусом

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг. Глава ведомства Максим Степанов озвучит последние данные по коронавирусу в Украине.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 23 июня в Украине общее количество зараженных коронавирусом достигло 38 074, летальных случаев – 1035, выздоровели 16 956 человека. Только за понедельник зафиксированы 833 новых случаев и 23 человека умерли. При этом серьезно обострилась ситуация на западе страны – Львовская область бьет антирекорды по коронавирусу.

В тренде
Украину снова зальет дождями: где ждать непогоды (карта)

Отметим, что власти начинают говорить о начале второй волны коронавируса в Украине. Если в мае уровень заболеваемости колебался на уровне 300-500 человек в сутки, то теперь эпидемия вышла на уровень 700-800 в сутки, было и более 900. Чиновники сетуют, что украинцы перестали соблюдать карантинные ограничения и это вызвало рост заболеваемости. В связи с этим правительство решило жестко взяться за контроль над соблюдением противоэпидемических правил. В Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина – за неделю хотят провести 10 тысяч проверок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мама и брат кричали о помощи": при взрыве в Киеве у 18-летней девушки погибла семьяПроисшествия
Взрыв дома на Позняках в Киеве засняла камера наблюдения: видео
Взрыв дома на Позняках в Киеве засняла камера наблюдения: видеоПроисшествия
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семью
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семьюПроисшествия
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видео
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видеоДонбасс
В Одессе усилили карантин: что запретили
В Одессе усилили карантин: что запретилиОдесса
В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежками
В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежкамиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять