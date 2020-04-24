Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Последние новости Украины

Степанов об эпидемии COVID-19 в Украине: онлайн-трансляция брифинга

24 апреля, 09:36

Сергей Мартынец

Украина стремительно движется к отметке в 10 тысяч инфицированных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине, а также ответит на вопросы СМИ.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 23 апреля по всей Украине лабораторно подтверждены 7170 случаев COVID-19, из которых 187 летальных, 504 пациентам удалось вылечиться. Только за сутки количество инфицированных выросло на 578 человек. Также инфекция подтверждена более чем у 1200 медиков. В лидерах продолжают оставаться Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама

В тренде
"Украина 24" продолжает социально значимый спецпроект "Украина на связи: телемост с медиками страны"

В то же время в Украине начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19. Согласно предварительным выводам ученых и производителей, украинский препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

А тем временем в Украине продлили карантин до 11 мая. В правительстве заявили, что, согласно прогнозам Национальной академии наук, пик коронавируса ожидается на первые дни мая, поэтому ограничения продлили до середины месяца.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 24 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 24 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 24 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 24 апреля и все подробности из регионовУкраина
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 20 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 20 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре Киева
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре КиеваДругие новости
"З перемогою, панове": РФ закатила истерику из-за блокирования Украиной их резолюцииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...