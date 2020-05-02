Степанов объяснил алгоритм выплаты 300-процентной надбавки врачам, которые борются с СOVID-19

Все украинские медики, которые вступили в борьбу с эпидемией коронавируса в стране, должны получить 300% надбавки к зарплате. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Сейчас к нам поступает большое количество жалоб и обращений, которые касаются невыплаты средств медицинским работникам. Именно тем медикам, которые работают с СOVID-19. В первую очередь речь идет о выплате зарплаты за март. Это говорится о работниках и экстренной скорой помощи, и работниках медучреждений, в которые работают с СOVID-19. Все средства, которые были обещаны в размере 300%, будут перечислены на города", – рассказал он.

Также министр уточнил, по какому алгоритму перечисляют эти надбавки. Сначала, по его словам, собирается информация в пределах каждого медицинского учреждения, которое работает с больными.

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"Были собраны все медики, которые работали с этими больными. Была собрана их зарплата, и, соответственно, к этим суммам были перечислены средства. Чтобы были выплачены начисления 300%", – отметил Степанов.

Потом стоит задача выплаты этих средств. Тут ответственность возложена на местные власти, и именно с этим возникли проблемы.

"Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были выполнены в полном объеме: или по вине местных органов власти, или главврачей больниц. Начали манипулировать насчет выплаты почасово или еще как-то. Это недопустимо. Я подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме", – заявил министр.

Степанов призвал медиков, которым не выплатили деньги, обращаться на горячую линию Министерства.

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"Большая просьба ко всем медикам, которые не получили обещанных повышений: у нас есть горячая линия, на которую вы можете обратиться, и мы будем реагировать на каждый звонок. Этот номер 0-800-505-201", – подытожил он.

Напомним, решение о выплате 300% надбавки к зарплате медикам принял Кабинет министров Украины. На это выделили 15,7 млрд грн, которых должно хватить на три месяца – до конца июня.

Также напомним, что Счетная палата создала ресурс, где можно проверить траты на борьбу с коронавирусом.

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