Степанов объяснил, могут ли области отказываться ужесточать карантин

В двух городах из "красной" зоны отказались вводить новые ограничения

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что области не могут самостоятельно ослаблять противоэпидемические меры, утвержденные правительством. Об этом он рассказал во время ежедневного онлайн-брифинга.

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По его словам, местные власти могут принимать решения только относительно ужесточения карантина, а не наоборот.

"Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении правительства. А уже на территории области или региона они (местные власти, – ред.) могут только усиливать. То есть, усиливать ограничения, если они считают это необходимым. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин", - сказал Степанов.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине области поделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу. Это "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая" зоны.

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Однако после публикации списка областей по зонам, в Тернополе и Луцке отказались ужесточать карантин. Так, в Тернополе городской совет соберется на внеочередную сессию, чтобы принять решение о законности внесения города в "красную" зону.

А в Луцке власти заявили, что не будут принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с новыми правилами.

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