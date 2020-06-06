Степанов объяснил, почему в Украине прекратили партнерские роды

В рамках карантинных мероприятий доступ в больницы для людей, которые не проходят лечение, был ограничен

Министерство здравоохранения на центральном уровне не запрещало партнерские роды в Украине. Об этом на ежедневном онлайн-брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, почему в стране прекратили партнерские роды.

"Таких решений не было. У нас есть определенные ограничения в связи с эпидемией в Украине, в связи с карантинными мероприятиями. Эти ограничения и наши рекомендации направлены, чтобы максимально снизить риск инфицирования тех либо других людей", – сказал Степанов.

Министр также напомнил, то в рамках карантинных мероприятий доступ в больницы для людей, которые не проходят лечение, был ограничен.

"Если мы говорим о больницах, то, конечно, максимальное ограничение для пребывания в больницах людей, которым не предоставляется медицинская помощь. Все это делается ради здоровья, ради жизни украинцев, в том числе и при родах", – добавил он.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 6 июня в стране зафиксировано 26 514 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 550 случаев инфицирования. 11 812 человек выздоровели, 777 – умерли.

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