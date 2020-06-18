Степанов предлагает расширить "линейку" штрафов за нарушение карантина

Глава Минздрава уверен, что тех мер, которые задействуют полиция и Госпродпотребслужба, не вполне достаточно

На сегодняшний день нацполиция выписала украинцам более двух тысяч штрафов за нарушения карантинных мер. Сейчас приобщена Госпродпотребслужба, которая тоже имеет полномочия штрафовать за админнарушения во время карантина. Но для правительства есть предложение расширить "линейку" штрафов и сделать контроль над этим более жестким. Об этом в комментарии телеканалам заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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По словам Степанова, штрафы просто необходимы.

"Я настаиваю на том, что штрафы необходимы. Более того, я не исключаю, что будет обращение к правительству относительно расширения "линейки" штрафов, где будут конкретизированы, в частности, случаи и цифры", – заявил Степанов.

Это заявление Степанова было в контексте ответа на вопрос-констатацию журналистов о том, что в начале введения карантина полиция жестко реагировала на нарушения ограничений и штрафовала тех, кто не соблюдает карантинные ограничения. Но со времени ослабления карантина информации о штрафах становится все меньше, хотя карантин не отменен, а лишь ослаблен, и за нарушения все равно должны штрафовать.

В ответ на это Максим Степанов подчеркнул, что позиция Минздрава и состоит в том, что штрафовать нарушителей нужно и сейчас, и делать это очень активно. Однако вопрос состоит не только в наказаниях за нарушения, но и в осознании опасности коронавирусной инфекции.

"Главное – это то, чтобы украинцы понимали, что важно придерживаться тех рекомендаций, которые дает Минздрав. Это и социальная дистанция, и масочный режим, и определенные ограничения. Это все ради здоровья – своего и близких. Я видел, как трудно людям, которые заболели. COVID-19 – это не игрушки", – подчеркнул Степанов.

Напомним, главсанврач Виктор Ляшко отмечал, что значительный рост новых случаев заражения коронавирусом в Украине связан с постепенным смягчением карантинных ограничений.

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Кроме того, Ляшко сообщил, что от COVID-19 до конца года могут умереть около 4 тысяч украинцев.

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