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Степанов прокомментировал рост числа госпитализированных с коронавирусом

10 мая, 13:11

Денис Беспалов

Общая заполненность коек в целом по Украине не превышает 15%

В Украине количество выздоровевших от COVID-19 практически в десять раз больше количества умерших от осложнений. Свежие данные сегодня на ежедневном брифинге озвучил министр здравоохранения Максим Степанов. Министр также прокомментировал довольно высокий показатель госпитализированных за последний день – 134, всего было госпитализировано 4762 человека.

"По количеству госпитализаций, я считаю, что мы не можем делать выводы по одному дню. Тем более, например, сегодня 134 человека были госпитализированы. Если смотреть на общее количество госпитализаций и общую заполненность коек в целом по Украине, то этот показатель не превышает 15%", – сказал он.

Степанов также уточнил, что решение о госпитализации пациентов с коронавирусом принимает исключительно врач.

"Он принимает это решение, в том числе, исходя из тех стандартов оказания медицинской помощи, которые утверждены Минздравом. Решение принимается на основании определенных факторов, в том числе относительно состояния (больного) и течения болезни, нет ли сопутствующих заболеваний", – добавил министр.

Более детально читайте в материале Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 мая.

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Минздрав коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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