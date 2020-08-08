Степанов рассказал, будут ли тестировать на коронавирус учителей перед учебным годом

В Украине скоро начнется новый учебный год в условиях карантина. Минздрав уже дал первые рекомендации относительно старта учебного процесса в школах. Однако было неизвестно, будут ли проводить ПЦР-тестирование работникам учебных заведений. Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга рассказал, в каких случаях будут проводить тесты преподавателям.
"Такая функция не предусмотрена. В этом нет необходимости. Все, что касается тестирования, у нас четко предусмотрено нашим законодательством, нормативной базой, соответствующими приказами Министерства здравоохранения: кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях. Раздела о проведении тестирования для наших учителей нет. Только если есть симптомы коронавирусной болезни у учителя или он является контактным лицом с человеком с COVID-19", - объяснил Степанов.
Напомним, в МОН назвали две даты начала учебы в украинских вузах. Оказывается, первокурсники и "магистры" начнут позже, чем студенты остальных курсов. Из-за смещения дат ВНО и вступительной кампании все сроки спланированы так, что учебный год может начаться с 15 сентября, отмечают в Минобразования.
Также "Сегодня" писали, что дистанционное обучение для студентов могут оставить.
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