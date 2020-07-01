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Степанов рассказал, что делать при отказе в бесплатном тесте на коронавирус

1 июля, 12:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Министр рассказал, кому ПЦР-тесты делаются за счет государства

Людям, у которых есть симптомы коронвирусной болезни, ПЦР-тесты делаются бесплатно. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Если у вас есть соответствующие симптомы коронавирусной болезни, вы обращаетесь к семейному врачу, или у вас тяжелое состояние, в таком случае на экстренную медицинскую помощь, и вам при этих клинических симптомах должны бесплатно приехать и сделать тест. Или подтвердить диагноз COVID-19, или его опровергнуть, и определится с дальнейшим лечением", - сказал министр.

При этом, в случае отказа врачей делать бесплатное тестирование Степанов советует обращаться на "горячую линию" министерства.

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"Я иногда получаю обращения, когда есть недоразумение или нежелание делать бесплатно ПЦР-тестирование. Человека куда-то отправляют, говорят делать тест за свой счет, это все недопустимо. Прошу вас обращаться в таком случае или на "горячую линию" департаментов охраны здоровья области ил города, или на "горячую линию" Министерства здравоохранения. В каждом таком случае мы будем разбираться", – сказал он.

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Ранее Степанов рассказал, что украинцы и иностранцы, которые прибывают в Украину из стран "красной зоны", могут не проходить 14-дневную самоизоляцию, но для этого необходимо пройти ПЦР-тестирование. В таком случае тест делается за счет того, кто его проходит.

Согласно последним данным заболели 44 998 человек, выздоровели 19 548 человек, а летальных случаев – 1173.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тестирование коронавирус Максим Степанов ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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