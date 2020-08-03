Степанов рассказал, как Украина ведет переговоры о поставках вакцины от коронавируса

Украина ведет переговоры о поставках вакцины от коронавируса сразу после того, как она появится на мировом рынке. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
"Мы достаточно активно проводим политику относительно договоренности о поставках вакцин в Украину, как только они появятся, со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и могут изготовить в ближайшее время вакцину. Мы хотим, чтобы Украина одной из первых была обеспечена вакцинами", – сказал Степанов.
Кроме того, глава Минздрава заявил, что в Украине уже четыре отечественные компании зарегистрировали клинические испытания лекарств, которые могут использоваться при симптоматическом лечении COVID-19.
Степанов подчеркнул, что Минздрав отслеживает мировые тенденции в лечении коронавирусной болезни и при необходимости вводит изменения в национальный протокол лечения COVID-19.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса.
Впрочем, недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил: нет никакой гарантии, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19 .
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