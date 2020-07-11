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Степанов рассказал, когда в Украине начнут оформлять е-больничные

11 июля, 13:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Новая система позволит сэкономить примерно 4 млн грн

Минздрав совместно с Пенсионным фондом Украины планирует запустить систему электронных больничных листов с 1 августа текущего года. Об этом заявил министр здрваоохранения Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга.

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Предполагается, что врачи смогут самостоятельно вносить информацию о временной нетрудоспособности на сайте Пенсионного фонда. Чтобы переход на электронную форму больничных не был слишком резким, некоторое время будут признаваться и листки нетрудоспособности действующего образца.

По словам Степанова, переход к электронным больничных позволит сэкономить примерно 4 млн грн, которые Минздрав ежегодно тратил на закупку соответствующих бланков. Сейчас система проходит тестирование в более чем 700 медицинских учреждениях, которые дали на это свое согласие.

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Напомним, изначально правительство планировало запустить систему еще с 1 апреля, но отложило из-за технических проблем, возникших в связи с эпидемией COVID-19.

Также мы сообщали, что параллельно разрабатывается целевая модель е-больничных, которая будет внедрена в eHealth и начнет работу в начале 2021 года.

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