Степанов рассказал, когда в Украине полноценно заработают кафе и рестораны

Из-за эпидемиологической ситуации в стране кафе и рестораны сейчас не могут работать полноценно. В привычном режиме они возобновят работу только с 10 июня. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что на данном этапе смягчения карантина разрешена работа летних площадок и оформлять заказы на вынос.

"Что касается полноценной работы ресторанов и кафе – это возможно, начиная с 10 июня. Мы с пониманием относимся к предпринимателям относительно полноценного открытия. Но то, что касается эпидемиологической ситуации в Украине, на сегодняшний день те меры, которые проводятся, они не позволяют полноценного открытия этих заведений", – сказал Степанов.

Как известно, в Украине снова продлили карантин до 22 июня. При этом во время действия карантина, начиная с 22 мая, каждые 10 дней будут следовать новые этапы смягчения ограничений. Но это будет зависеть от эпидемической ситуации в каждой конкретной области. Так, с 23 мая начал ходить общественный транспорт, а с 25-го заработало метро.

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В то же время ослабил ограничения Кабмин и для бизнеса. Так, на летних площадках ресторанов и кафе разрешили не по два человека быть за столиком, а до четырех человек, не считая детей до 14 лет, а расстояние между местами для сидения должно оставаться не меньше полутора метров. Читайте подробней, как в Украине массово открываются рестораны и кафе.

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