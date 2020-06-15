Степанов рассказал, когда вступят в силу изменения в медреформу

Нормативные документы по пересмотру тарифов, которые были заложены в медицинскую реформу, должны вступить в силу с 1 июля. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается пересмотра тарифов, что касается пересмотра, недопущения закрытия лечебных учреждений и увольнения врачей, медицинских работников. Уже на согласовании находятся все соответствующие нормативные документы о внесении изменений, чтобы не было допущено финансирование меньше, чем было в прошлом году. Эти изменения, думаю, что вступят в силу с 1 июля. И, соответственно, медицинские учреждения получат финансовый ресурс, который позволит им платить заработные платы и находиться на уровне, на котором они находятся", - сказал Степанов.

Он отметил, что эти меры в Минздраве будут принимать до конца 2020 года.

Читайте также: Степанов назвал "банальным обманом" тарифы, заложенные в медреформу

"Параллельно мы отрабатываем механизмы, каким образом с 2021 года будет функционировать наша система оказания медицинской помощи. Каким образом мы будем восстанавливать и строить систему охраны здоровья", – добавил глава Минздрава.

Реклама

По его словам, нужно не просто сохранить систему здравоохранения, но сделать ее качественной и доступной.

Ранее Максим Степанов заявил, что Минздрав готовит антикризисные меры для финансирования больниц в объемах, которые позволят им развиваться и выйти на высокий уровень.

Смотрите также видеообращение Степанова о ситуации с системой здравоохранения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама