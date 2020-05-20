Степанов рассказал, кому будут бесплатно делать тесты на антитела к коронавирусу

В Украине готовятся к запуску массового ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом во время ежедневного брифинга о ситуации с COVID-19 в стране сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Нами разработан соответствующий алгоритм, внесены изменения в стандарт предоставления медицинской помощи больным короновирусной болезнью, которым непосредственно регламентируется механизм тестирований", – сказал министр.

По его словам, за счет ИФА-тестов Минздрав собирается "существенно расширить группы людей, которых мы тестируем".

"И этот алгоритм достаточно выверенный. У нас есть категории людей, у которых будет сочетание ПЦР-тестирования и ИФА-тестирования. Например, есть люди, у которых есть клинические проявления коронавирусной болезни, клинические симптомы. Сначала мы делаем ПЦР-тестирование. Если два ПЦР-теста негативные, мы предлагаем сделать ИФА-тестирование на антитела", – сказал Степанов.

Также, по словам министра, ИФА тестирование будет расширено на контактных лиц – близких родственников.

"Будет добавлена группа риска: медики, работники полиции, работники Национальной гвардии и другие", – сказал Степанов.

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Ранее заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что бесплатно сделать ИФА-тест можно будет в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения по направлению врача. Без направления врача тест можно будет сделать в частных лабораториях.

Сам один ИФА-тест будет стоить в районе 80-100 грн. Согласно прайс-листам на сайтах частных клиник, цена ИФА-теста составляет 690-850 грн, на получение результата необходимо два дня.

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