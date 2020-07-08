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Степанов рассказал, кому в Украине делают бесплатные тесты на коронавирус

8 июля, 11:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Украине утвержден алгоритм, по которому осуществляется тестирование граждан

Украинцам с симптомами COVID-19 ПЦР – тесты на коронавирус должны делать бесплатно. Об этом на ежедневном брифинге об эпидемиологической ситуации сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что касается вопроса по бесплатному тестированию ПЦР. На сегодняшний день у нас принят соответствующий алгоритм, механизм тестирования. Итак, тестируются все люди, у которых есть признаки коронавирусной болезни", – сказал он.

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Также, по словам Степанова, бесплатные тесты делают людям, которые находились в контакте с больным лицом – человеком, у которого подтвердили уже диагноз COVID-19.

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Также люди, которые нуждаются в плановой госпитализации для проведения тех или иных операционных вмешательств, или по другим причинам, которые определены нашими правилами, тоже тестируются бесплатно.

"Также медицинские работники, которые работают с больными COVID-19. Они тестируются раз в 14 дней. Также работники Национальной полиции, Национальной гвардии, в определенном перечне, которые непосредственно контактируют с большим количеством людей. Они тестируются раз в 30 дней", – сказал министр.

Согласно последним данным, всего в Украине COVID-19 заболели 50 414 человек. 1306 зараженных скончались от инфекции. Всего с начала эпидемии от инфекции вылечились 23 119 украинцев.

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Тем временем премьер Денис Шмыгаль рассказал о готовности Украины к коронакризису.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тесты Украина коронавирус Максим Степанов ПЦР ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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