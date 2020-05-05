Степанов рассказал о катастрофических последствиях второго этапа медреформы

Медреформа в том виде, в котором есть, означает увольнение более 50 тысяч медработников

Аудит показал, что медреформа в нынешнем виде грозит катастрофическими последствиями для украинцев. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Тот процесс, который стартовал с 1 апреля (второй этап медреформы, – Ред.), трудно назвать реформой. Он не предполагает ничего хорошего ни для медиков, ни для пациентов. Более того, никто из адептов этих процессов до конца не осознает катастрофических последствий которые ощутят на себе украинцы", – сказал он.

Министр подчеркнул, что говорит об этом, "опираясь на цифры и факты, которые мы получили во время аудита медицинской сферы".

"Медреформа, в том виде в котором есть, означает увольнение более 50 тысяч медработников, она предполагает закрытие 322 больниц – из-за дефицита финансирования… Мы не допустим этой несправедливости", – сказал Степанов.

По его словам, дефицит наблюдается в 984 больницах из 1747, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. Более половины больниц в 2020 получат финансирование меньше, чем это было в 2019.

"Наша команда работает над тем, чтобы немедленно изменить ситуацию. Чтобы не было массового увольнения медиков и закрытия больниц... Это не означает, что мы собираемся прекратить реформу. Напротив, ее нужно реализовать, но существенно изменив, учитывая украинские реалии и допущенные во время планирования ошибки", – сказал министр.

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Ранее президент Владимир Зеленский назвал главное требование, которым будут руководствоваться при доработке медреформы.

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