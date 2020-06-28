Степанов рассказал, почему в Украине не открывают детские лагеря

В Украине детские лагеря запретили открывать до 31 июля, потому что существует серьезная угроза массового заражения детей. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он дал понять, что в связи со вспышкой коронавируса в стране, выглядит логичным запрет на работу детских лагерей.

"Что такое детский оздоровительный лагерь? Это большое количество детей, которые едут отдыхать и которые приезжают из разных регионов. Потом все вместе находятся определенный период времени. Во время отдыха в этих лагерях возможны вспышки COVID-19. Именно по этим причинам, потому что это массовое количество детей, которые одновременно находятся вместе, было принято решение правительства относительно запрета на открытие лагерей отдыха до 31 июля", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр здравоохранения на совещании у президента Украины рассказывал, что ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей. В свою очередь глава государства Владимир Зеленский поручил разработать правила отдыха детей в летних лагерях.

А тем временем в Киевской городской государственной администрации рассказывали, будут ли открывать детские лагеря. Столичная власть решила, что детей на отдых нельзя будет отправить до конца карантина.

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