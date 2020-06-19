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Степанов: в отдельных областях могут ввести жесткий карантин

19 июня, 19:18

Руслан Ровик Руслан Ровик

Глава Минздрава напомнил, что выполнение действующего карантина позволит избежать роста заболеваемости

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил, что, если число инфицированных COVID-19 будет расти, в отдельных регионах возможно введение жесткого карантина.

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Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания правительства.

"Нынешние рекомендации Минздрава не предусматривают такого жесткого карантина, который у нас был два месяца назад. Но если их придерживаться, у нас не будет такого уровня заболеваемости, иначе в дальнейшем это может привести к введению жесткого карантина в некоторых регионах в рамках адаптивного карантина", - подчеркнул Степанов.

Он также пообещал, что с будущей недели будет усилен контроль за выполнением противоэпидемических мер.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что ужесточение карантина будет вводиться, если строгий надзор за выполнением карантинных мер не окажется эффективным.

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Степанов подчеркнул, что необходимо усилить контроль по выполнению карантина и привлечение к ответственности нарушителей.

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"Если вы в общественном месте не пользуетесь маской, то вам грозит штраф в 17 тысяч гривен. Если вы владелец заведения, в котором нарушаются правила карантина, вам грозит штраф от 170 до 340 тысяч гривен", — резюмировал Степанов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился усилить контроль за соблюдением карантина в Украине, чтобы не допустить итальянского или испанского сценария с коронавирусом в нашей стране.

Глава Кабмина также напомнил, что за прошлые сутки был зафиксирован антирекорд – более 900 больных коронавирусом и назвал это тревожным сигналом. По его словам, уже в двух областях заполненность больниц коронавирусными пациентами более 50%.

Как сообщали новости "Сегодня", во Львовской области продлили карантин. Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что сейчас в области принимают "все необходимые меры, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции".

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Минздрав коронавирус Максим Степанов Министр здравоохранения

Источник: Сегодня

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