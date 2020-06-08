Степанов выбрал нового главу Нацслужбы здоровья

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов определился с кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава.

"На новой неделе мной была проведена процедура отбора на главу Национальной службы здоровья Украины. Я напомню, что я провел собеседования со всеми желающими и предложил свои кандидатуры (…) Я уже определился с кандидатом, в отношении которого документы будут переданы в Кабинет министров Украины, и после прохождения всех процедур, предусмотренных законом, он может быть назначен на эту должность", - сказал Степанов.

Однако пока глава Минздрава не называет имя выбранного человека на должность.

Реклама

Также он рассказал, что среди кандидатов были люди, которые после собеседования открыто заявляли, что пошли на это ради развлечения. Степанов осудил такие действия и сказал, что они "не имеют уважения ни к себе, ни к другим кандидатам, ни к закону".

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 8 июня и последние данные о карантине

Напомним, в январе Кабмин утвердил тарифы на медуслуги. По этим тарифам Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет платить медучреждениям. Не все тарифы удовлетворили врачей. Например, есть тариф за консультацию специализированного врача – 4942 грн на 100 пациентов. То есть 49 грн за одного. В интервью сайту "Сегодня" Оксана Мовчан ответила, почему установлен такой тариф.

Кроме того, в Украине уже 90% больниц заключило соглашения с Национальной службой здоровья по доплатам медикам за апрель.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама