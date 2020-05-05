Степанов заявил, что "скорая" должна приезжать за 10 минут

Украинцы должны быть уверены, что им предоставят и качественную медицинскую помощь, и вовремя

В Украине после реформирования медицины скорая помощь должна будет приезжать к украинцам за 10-20 минут. Об это рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, украинцы должны быть уверены, что им предоставят и качественную медицинскую помощь, и вовремя.

"Какой мы хотим видеть нашу медицину после реформирования? Я думаю, что на этот вопрос в состоянии ответить каждый украинец. Это медицина, когда ты звонишь "103" и ты уверен, что через 10, максимум 20 минут, приедет скорая и окажет тебе помощь. Это медицина, когда ты обращаешься в больницу, ты уверен, что тебе окажут высококачественную помощь, тебя просто вылечат, и тебя просто спасут. Твою жизнь, жизнь твоей мамы, жизнь твоего папы. Это медицина, к которой мы стремимся все 30 лет нашей независимости", – сказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", Степанов рассказывал о катастрофических последствиях второго этапа медреформы. По его словам, в нынешнем виде реформа медицины означает увольнение более 50 тысяч медработников, а более половины больниц получат финансирования меньше, чем в прошлом году.

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Также стало известно, что на зарплаты медикам в Украине добавят 11 млрд гривен. Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, когда врачам повысят зарплаты на 50%.

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