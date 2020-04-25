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Степанов заявил о "тревожных сигналах" по медицинской реформе

25 апреля, 12:41

Руслан Ровик

По словам министра, аудит медреформы дает поводы для тревоги

Министерство здравоохранения получает очень тревожные сигналы во время аудита второго этапа медицинской реформы.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 25 апреля.

"Наш аудит, который мы начали в связи с введением второго этапа реформы, показывает очень тревожные сигналы. Мы видим, что где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то планируется снижение уровня зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск", - подчеркнул он.

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В то же время, Степанов отметил, что в министерстве хотят быть максимально открытыми и честными.

"Хотим показать реальное положение вещей, что у нас происходит, не рассказывать какие-то сказки, которыми иногда нас кормили предыдущие чиновники", - заявил он.

Отдельно Степанов рассказал, что планирует посетить три больницы в Киевской области, чтобы узнать мнение врачей и пациентов о введении второго этапа медицинской реформы.

Он отметил, что реформу нужно закончить с несокращенными медработниками, и не меньшими, а гораздо больше зарплатами медиков, а также с медициной, которой можно будет гордиться.

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"Все это зависит от шагов, которые мы будем делать сейчас во время второго этапа медреформы. Именно для этого сегодня сразу после брифинга, чтобы посмотреть собственными глазами, что происходит в конкретных больницах разного уровня, я еду в Киевскую область, где посещу три больницы. Хочу пообщаться с врачами, с пациентами, услышать их мнение, мнение людей, ради которых делается эта реформа", - заявил Степанов.

Напомним, ранее известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о том, что успешная реформа медицины требует, чтобы государство выделяло на это достаточно денег.

Также мы сообщали, что с 1 апреляв Украине начался второй этап медицинской реформы. Ее приходится запускать в условиях угрозы заражения коронавирусом COVID-19 и всеукраинского карантина. О том, какие медуслуги оплатит Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Второй этап медреформы: какие диспансеры оставили пациентам, а какие – закрыли:

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аудит Минздрав медреформа реформы Степанов

Источник: Сегодня

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