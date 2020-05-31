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Степанов рассказал, как будем выходить из карантина с 1 июня

31 мая, 11:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Одним из важных моментов станет возобновление межобластных пассажирских перевозок

С 1 июня Украина переходит на третий этап выхода из карантина, когда украинцы смогут заниматься в спортзалах и ездить по всей Украине. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что с завтрашнего дня будет разрешена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также возобновляется областное сообщение всеми видами транспорта. Министр напомнил, что Минздрав предоставил рекомендации для этих заведений.

"Если мы говорим о фитнес-центрах, то в обязательном порядке рекомендован на входе термоскрининг. Если температура человека 37,2 и выше, то человек не может допускаться к спортивным занятиям. Если говорим о количестве людей, которые должны там находиться, то рекомендуется один человек на 10 квадратных метров. Также должны быть обязательно антисептики на входе в заведение. Работники заведений должны быть одеты в маски. Функционирование бассейна разрешено также с определенными ограничениями по количеству людей, которые находятся на одной дорожке", – сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что на период карантина запрещается в фитнес-клубах использование многоразовых полотенец – необходимо пользоваться исключительно персональными полотенцами. Также необходимо обеспечить безопасную работу персонала этих фитнес-центров.

"Также запрещается функционирование (в фитнес-центрах) СПА-зон и услуг массажа", – подчеркнул министр.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Максим Степанов рассказывал, когда в Украине полноценно заработают кафе и рестораны. Сейчас заведения работают в ограниченном режиме после смягчения карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин бассейн спортзал Максим Степанов

Источник: Сегодня

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